Cristiano Ronaldo non manca mai all’appello, la sua fame di vittoria e di gol non cala di un briciolo nemmeno contro il Lussemburgo. Infatti, stasera è arrivata la sua tripletta nel 5-0 dei lusitani nella gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.. E’ la sua 58esima tripletta in carriera, la decima con la casacca del Portogallo.