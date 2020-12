Cristiano Ronaldo: “Non inseguo record, sono loro che inseguono me”

Premiato come calciatore del secolo ai Globe Soccer Awards di Dubai, Cristiano Ronaldo ha fatto la lista dei ringraziamenti: “Non inseguo i record, sono loro che inseguono me. È bellissimo. Grazie a tutte le persone che hanno votato per me e un grazie ai miei compagni di squadra, ai club con cui ho giocato, alla nazionale, alla mia famiglia e ai miei amici. È un traguardo eccezionale, questo mi dà la motivazione per continuare il mio percorso e spero di essere ancora in grado di giocare ancora per qualche anno. È fantastico. Sono stato nominato anche tra i migliori 11 di sempre del Pallone d’oro. È un onore. La cosa bella è che mi diverto ancora, faccio sempre le stesse cose che facevo 20 anni fa. E ho una vita fantastica“.

