Cristiano Ronaldo: «Non ho violato il protocollo. E’ una bugia»

Cristiano Ronaldo in diretta Instagram ha fatto il pieno di visualizzazioni e like. Direttamente dalla sua abitazione di Torino ha risposto ai suoi fan e spiegato, in portoghese, le dinamiche degli ultimi giorni. In inglese, poi, ha promesso altre dirette e motivato il perché non abbia usato oggi la lingua più conosciuta a livello interazionale. «Grazie per tutti i messaggi di supporto – ha esordito – . La mia famiglia è su un altro piano della casa, non possiamo avere contatti. Ma per ora è ok. Sono sempre in casa, ora sto prendendo il sole, anche per far passare la giornata. Vi prometto che prossimamente parlerò in inglese, un po’ in spagnolo e un po’ in italiano. Ma ho una sola bocca». Poi arriva una replica a Spadafora: «Sto rispettando il protocollo, non l’ho infranto come è stato detto: è una bugia. Sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure. Sono tornato in Italia in aereoambulanza e non ho avuto contatti con nessuno neanche a Torino. Questo virus è serio, io voglio tornare al meglio». Così il campione della Juventus.

foto: twitter ronaldo