Cristiano Ronaldo: “Non giocherò al Mondiale per Club, ma ho ricevuto molte proposte”

07/06/2025 | 14:30:25

Alla vigilia della finale di Nations League, insieme al CT Roberto Martinez, ha parlato in conferenza stampa il capitano e il calciatore più rappresentativo del Portogallo, Cristiano Ronaldo: “Ogni partita è una storia diversa. Abbiamo battuto la Germania e speriamo che domani sia un giorno felice per il Portogallo. Le finali sono così: la Spagna non perde da 24 partite, ma anche il Portogallo ha i suoi punti di forza e scendiamo in campo pensando che andrà tutto bene”.

La nazionale spagnola. “Parte della mia famiglia è spagnola e nutro un affetto speciale per loro. La Spagna è sempre stata una delle migliori squadre al mondo; è una squadra molto forte, con centrocampisti eccezionali come Pedri. Tutta la giovane generazione sta emergendo, incluso l’allenatore, che sta portando tutti ad alti livelli. Ho giocato contro la Spagna molte volte e spero che sia una partita divertente e che il Portogallo possa vincere”.

Voci su Roberto Martínez: “Se un allenatore arriva in finale è perché ha fatto un lavoro eccellente. Metterlo in discussione mi confonde. Se arrivi in ​​finale e vieni contestato, immagina gli altri… C’è stata una mancanza di rispetto su questo tema. Parlare degli altri allenatori è una grande mancanza di rispetto. L’allenatore ha fatto un lavoro straordinario, ma questo fa parte del calcio: i pappagalli che sono a casa danno la loro opinione. Noi siamo molto contenti del lavoro dell’allenatore: è arrivato, ha parlato subito la nostra lingua, canta il nostro inno, vediamo la passione quotidiana… Questo è ciò che apprezzo di più. Ciò che conta sono i risultati, e anche quelli sono stati positivi. Per me non ha senso”.

Due anni senza vincere titoli. “Voglio sempre sollevare trofei, è vero. Ma ci sono anni in cui non si vince; fa parte del calcio; non si può sempre vincere. L’ultima occasione della stagione è domani; sarà una partita difficile, ma è possibile”.

Lamine Yamal: “Sta facendo molto bene, in un club e in una nazionale che lo sostengono molto. È in un ambiente favorevole per mettere in mostra le sue qualità. Ma per poterci godere un giocatore così, dobbiamo lasciarlo crescere con calma e togliergli la pressione. È molto talentuoso. Qualche consiglio per Lamine? Darò consigli a chiunque ne abbia bisogno, ma solo in privato. Paragoni? Parliamo di generazioni diverse, una inizia e l’altra finisce. Dovrebbero paragonare Lamine a Vitinha, che sono più vicini. Quello che voglio di più è che il Portogallo giochi a un buon livello e vinca, contro una squadra che è probabilmente la migliore al mondo”.

Favorito per il Pallone d’Oro: “I premi individuali hanno perso un po’ del loro valore. Non posso dire nulla su chi dovrebbe vincere. Secondo me, chi si distingue e vince la Champions League dovrebbe vincere. Ma non c’è unanimità. Non credo molto nei premi individuali perché so cosa succede dietro le quinte. Lamine potrebbe vincere, come Dembélé o Vitinha, altri giocatori emergenti… Ma i premi individuali sono irrilevanti”.

Andare al Mondiale per Club: “È irrilevante; l’importante è la nazionale. Ci sono stati molti contatti, alcuni significativi e altri no. Non andrò al Mondiale per Club, ma ho ricevuto molti inviti”.

Foto: Instagram Al Nassr