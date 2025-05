Cristiano Ronaldo, niente Flamengo. Boto (direttore esecutivo): “Non vogliamo giocatori solo per il Mondiale”

28/05/2025 | 12:43:53

Il direttore esecutivo del Flamengo, José Boto, ha chiarito la posizione del club riguardo all’idea Cristiano Ronaldo. Intervenuto durante l’evento “3ª Conferenza Bola Branca, il dirigente ha allontanato l’ipotesi di vedere il portoghese in Brasile: “Fargli un contratto per un mese? La mia idea e quella dell’allenatore (Filipe Luís), è un’altra, poiché abbiamo obiettivi molto chiari, tra cui vincere il campionato, provare a vincere la Libertadores, la Copa do Brasil, provare a vincere tutto, se possibile. Non vediamo di buon occhio l’arrivo di un giocatore, che sia Cristiano (Ronaldo) o chiunque altro, solo per giocare ai Mondiali. Non crediamo che questo, a livello di gruppo, abbia un impatto positivo.

Foto: Instagram Al Nassr