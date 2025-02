Cristiano Ronaldo: “Mille gol? Se li raggiungerò, bene. Altrimenti non importa, resto comunque il migliore della storia”

Durante l’intervista concessa a La Sexta, il centravanti dell’Al Nassr, Cristiano Ronaldo, ha così parlato: “Se finisco con 920, 925 o 950 gol non importa. Resto comunque il migliore della storia, punto. Se raggiungerò i 1000, bene. Altrimenti andrà bene lo stesso, non ne sono ossessionato. I numeri non mentono mai”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo