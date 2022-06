Episodio sfortunato per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese che si trova in questi giorni a Mallorca per le vacanze estive, ha vissuto un incidente che ha coinvolto la sua Bugatti da 2 milioni di euro. Alla guida del veicolo era presente un suo dipendente, l’auto ha perso l’aderenza ed è finita contro un cancello.

Foto: Twitter Manchester United