Cristiano Ronaldo: “La mia ambizione non ha limiti, inizio un nuovo capitolo”

26/06/2025 | 17:02:18

Dopo la notizia del rinnovo con l’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio via social: “Inizia un nuovo capitolo. Stessa passione, stesso sogno, scriviamo la storia insieme”. Il quotidiano Record lo ha contattato per una dichiarazione: “L’ambizione che provo non ha limiti. Sono la costanza, l’impegno e il lavoro collettivo che ci renderanno migliori. Ed è questo il compito per cui sto lavorando. Stiamo iniziando un nuovo capitolo!”

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo