Cristiano Ronaldo, la mamma: “Che emozione rivederlo allo United. Gli ho chiesto anche di tornare allo Sporting”

Quest’estate Cristiano Ronaldo è tornato al Manchester United, che ha lasciato nel 2009 per passare al Real Madrid. Un ritorno che Dolores Aveiro, la madre del portoghese, ha preso bene come raccontato in un’intervista all’ADN Podcast di Leão: “In televisione hanno parlato del Manchester City, ma lui mi ha detto: ‘Mamma, non preoccuparti di quello che dicono, perché vado al Manchester United‘. Gli ho detto che mi piaceva molto e lui l’ha fatto. Vedere lo stadio pieno, con 75mila persone, cantare il suo nome è stata una grande emozione”. Poi ricorda la prima avventura del figlio in Inghilterra: “Alla fine di una partita contro il Manchester United mi ha detto: ‘Il Manchester è interessato a me’. E io: ‘Ma cosa? ci vai così giovane?’ E lui ha detto: Mamma, non tagliarmi le ali’. Ed è stato così”.

Infine il songo di rivederlo in Portogallo con la maglia dello Sporting: “Cristiano deve tornare qui, sarebbe per me. Gli piace guardare le partite dello Sporting. Gli ho già detto: ‘Figlio, prima che muoia voglio vederti tornare allo Sporting‘. Attenzione, ha avvertito che almeno giocherà fino a 40 anni. C’è tempo allora”. Se ciò non accadrà, un altro Ronaldo potrebbe vestire la maglia del club, il figlio Cristianinho: “Vuole giocare allo Sporting“, ha aggiunto Dolores Aveiro.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo