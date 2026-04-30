Cristiano Ronaldo: “La fine della mia carriera si avvicina. Mi godo ogni partita e ogni allenamento”

30/04/2026 | 18:12:09

Intervistato da CanalGOATBR , Cristiano Ronaldo, stella portoghese, ha parlato del suo momento e della carriera che si accinge al tramonto. “La fine della mia carriera si avvicina… godiamoci ogni partita e allenamento. La mia carriera è stata brillante e voglio che continui a esserlo. Continuo a divertirmi, continuo a segnare gol. Ma, soprattutto, l’importante è vincere. E abbiamo molta voglia di vincere il campionato. Continuo a giocare non solo per questa generazione, ma anche per la precedente e per quella che verrà. Me lo godo giorno dopo giorno, partita dopo partita, anno dopo anno, anche ora che mi avvicino alla fine della mia carriera. Questo è un dato di fatto”.

Foto: Instagram personale