Cristiano Ronaldo Jr alla guida di una moto d’acqua: multa in arrivo

Poteva essere un pomeriggio tranquillo ed invece Cristiano Ronaldo Jr può finire nei guai. Il primogenito di Cr7, a 10 anni, è stato ripreso nello scorso fine settimana alla guida di una moto d’acqua, a largo dell’isola di Madeira. Il filmato, pubblicato dalla sorella del campione della Juventus, ha fatto il giro del mondo su Instagram. Per guidare un’imbarcazione del genere, è necessario essere maggiorenni ed avere la patente. Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano Diario de Noticias, è stata aperta un’indagine in merito da parte della guardia costiera di Madeira. Stando alla legislazione vigente in Portogallo, la guida di una moto d’acqua senza patente può essere punita con una contravvenzione da 300 a 3mila euro.