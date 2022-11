Cristiano Ronaldo, Joao Felix e la prima volta di Leao: 3-2 Portogallo sul Ghana

Dopo un primo tempo dove il Ghana si è relegato in difesa piazzandosi tutto nella propria metà campo e costringendo il Portogallo a chiudere la prima frazione senza realizzare e subire gol, la squadra di Fernando Santos ha trovato maggiori occasioni nella seconda parte di gioco. Al 65esimo Ronaldo insacca il rigore assegnato dall’arbitro Ismail Elfath, salvo subire gol dal Ghana grazie alla rete di Ayew 8 minuti dopo. A 12 dal termine Bruno Fernandes serve l’assist a Joao Felix per il 2-1. Bastano pochi secondi a Leao, invece, per trovare la prima rete con la maglia del Portogallo, portando il match sul 3-1 sempre grazie ad un assist di Bruno Fernandes. All’89esimo il Ghana riapre il match con la rete di Bukari, ma non basta per evitare la sconfitta. Un Ghana solido fa soffrire un Portogallo colmo di qualità e talento, il quale ha la meglio.

Foto: Sito Portogallo