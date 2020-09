Cristiano Ronaldo in tripla cifra con la maglia del Portogallo, per lui 100° gol

Cristiano Ronaldo entra nella storia del Portogallo, ancora una volta. Per l’asse bianconero il gol di oggi segnato nel primo tempo contro la Svezia in Nations League è il suo centesimo, poi archiviato per far spazio al 101°. Un gol particolare, storico. Con questa marcatura – insieme al secondo gol segnato nella ripresa – sale in terza cifra e si mette alle spalle di Ali Daei (-8), iraniano che ha segnato il maggior numero di gol con la maglia di una Nazionale.

⚡ 𝔽𝔼ℤ-𝕊𝔼 ℍ𝕀𝕊𝕋Óℝ𝕀𝔸! ⚡

Cristiano Ronaldo chega à centena de golos com as cores da Seleção! E não quer ficar por aqui… 🐐 🇵🇹 #VamosTodos #VamosComTudo ⚡ ℍ𝕀𝕊𝕋𝕆ℝ𝕐 𝕄𝔸𝔻𝔼! ⚡

Cristiano Ronaldo reaches the 100th goal mark with #TeamPortugal's colors!🐐 🇵🇹 pic.twitter.com/K9K8fAFRLh — Portugal (@selecaoportugal) September 8, 2020

