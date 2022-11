Cristiano Ronaldo in lacrime durante l’inno

Cristiano Ronaldo sta vivendo il periodo più difficile della sua carriera. Il rapporto con il Manchester United è totalmente crollato e ora Cr7 si ritrova senza un club. Nonostante ciò ,la nazionale portoghese, compreso allenatore e giocatori, ha dichiarato di non volere più sentire parlare di tutto ciò che ruota intorno al fenomeno ex Juventus e di volersi concentrare sul Mondiale, così come ha detto lo stesso Ronaldo. All’esordio del suo Portogallo contro il Ghana, Cristiano sembrerebbe aver buttato fuori tutto ciò di negativo che sta succedendogli, commuovendosi durante l’inno della sua nazionale.

Foto: Instagram Ronaldo