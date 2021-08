Cristiano Ronaldo: “Il ritorno ad Old Trafford è un sogno che si avvera”

Cristiano Ronaldo, dopo aver lasciato la Juventus ed essere tornato al Manchester United, attraverso i propri social ha scritto un lungo messaggio per il suo nuovo club. Ecco la lettera di CR7 dopo il ritorno ad Old Trafford:

“Tutti quelli che mi conoscono, sanno del mio infinito amore per il Manchester United. Gli anni che ho trascorso in questo club sono stati assolutamente sorprendenti e il percorso che abbiamo fatto insieme è scritto a lettere d’oro nella storia di questa grande e fantastica squadra. Non posso nemmeno iniziare a spiegare i miei sentimenti in questo momento, dopo che il mio ritorno all’Old Trafford è stato annunciato in tutto il mondo. È come un sogno che si avvera, dopo tutte le volte che sono tornato a giocare contro. Anche da avversario, ho sempre provato tanto amore e rispetto per i sostenitori in tribuna. Qui ho vinto il mio primo campionato, la mia prima coppa, la mia prima chiamata nella Nazionale portoghese, la mia prima Champions League, il mio primo Golden Boot e il mio primo Pallone d’Oro, sono nati tutti da questa connessione speciale tra me e i Red Devils. La storia è stata scritta in passato e la storia sarà scritta ancora una volta! Avete tutti la mia parola! Sono proprio qui! Sono tornato al mio posto! Facciamo in modo che accada ancora una volta! PS – Sir Alex, questo è per voi…”

Foto: Facebook Cristiano Ronaldo