Cristiano Ronaldo, il primo post social da Torino è per il Portogallo

Cristiano Ronaldo, rientrato in Italia nel pomeriggio per trascorrere a Torino la quarantena, ha voluto lanciare un messaggio ai suoi compagni di Nazionale. «E’ come se fossi lì, forza Portogallo!» ha scritto su Instagram mostrandosi con la casacca ufficiale e davanti al suo televisore. Alla Juventus, evidentemente, tornerà a pensarci da domani.

Foto: Instagram Ronaldo