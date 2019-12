Cristiano Ronaldo: “Il mio mondo è il calcio, voglio giocare ancora tanti anni. Difetti? Non ne ho”

Dal glorioso passato agli scenari futuri. Cristiano Ronaldo si è raccontato a 360° in un’intervista rilasciata a Dazn. Il campione portoghese ha analizzato anche questi primi anni alla Juventus e in Serie A: “Mi piace tutto della Juve, hanno una buona cultura, è il miglior club in Italia. Ha una storia straordinaria, sono felice di essere qui, voglio vincere molti trofei con la Juve. Mi ricordo ancora la presentazione allo stadio, è stato bello. Ero con la mia famiglia, fu tutto speciale“.

Brand CR7

“Il mio mondo è il calcio, ma per me è importante anche il mondo fuori. Sono diventato un uomo d’affari, è normale quando inizi a creare qualcosa di diverso, fuori dal mondo del calcio, ti vedono in modo diverso. Certamente è una cosa positiva, ma non mi importa più di tanto. La cosa più importante per me è ancora il calcio”.

Il rapporto con se stesso

“Per me esiste un solo Cristiano, non faccio differenze. Come ho detto prima, sono cose distinte, ma unite. Sono un giocatore di calcio, mi piace quando le persone mi guardano e dicono ‘Cristiano è questo’. Mi piace come sono”.

Serie A

“Fare gol in Serie A, da 1 a 10, è difficile 7. I difensori più forti sono Bonucci, Chiellini e De Ligt, quelli con cui mi alleno. Mi piace tutto dell’Italia, dal cibo alla cultura”.

Champions League

“E’ completamente diverso, anche nella testa. La Champions è la competizione migliore del mondo, a parte Mondiali ed Europei. La amo. Mi piace anche la Serie A, ma la Champions è speciale”.

Futuro

“A 18 anni pensi solo a divertiti, non hai responsabilità. Ora no, ora devi fare grandi performance e vincere trofei. Continuo a sentirmi bene, felice, motivato. Sono felice, motivato, voglio giocare ancora tanti anni. Sono molto intelligente. Difetti? Io non ho difetti, sono sempre professionale. Io allenatore? Non penso, in questo momento dico di no, non mi vedo allenatore. Ma mai dire mai. Sicuramente sarei un motivatore”.

