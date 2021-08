Cristiano Ronaldo: “Il Manchester United ha un posto speciale nel mio cuore. Spero in una stagione ricca di successi”

Il Manchester United, dopo il comunicato d’addio della Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale ha confermato la firma Cristiano Ronaldo che ha siglato un contratto di due anni con l’opzione di prolungare per un altro anno. Queste le prime dichiarazioni di CR7 rilasciate ai microfoni ufficiali del club inglese: “Il Manchester United è un club che ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore e dopo l’annuncio di venerdì sono stato travolto da tanti messaggi. Non vedo l’ora di giocare all’Old Trafford davanti a uno stadio pieno e rivedere tutti i tifosi. Non vedo l’ora di unirmi alla squadra dopo le partite internazionali e mi auguro che questa sia una stagione di grandi successi”.

Foto: Twitter Manchester United