Cristiano Ronaldo: “Il gol più bello? La rovesciata al mio grande amico Buffon nel 2018”

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha ripercorso alcuni dei momenti più belli della sua carriera, ospite del canale YouTube della celebre app LiveScore : “La mia miglior partita? È difficile sceglierne una. C’è sicuramente quella contro la Spagna ai Mondiali di Russia 2018 (quando fece tripletta, ndr). Poi ricordo le finali di Champions vinte, come quella del 2017 contro la mia attuale squadra, la Juventus, in cui feci doppietta. Il gol più bello messo a segno? Ho segnato in tutto 777 gol in carriera. Sfortunatamente devo citare ancora un dispiacere dato alla mia Juve quando giocavo nel Real: la rovesciata ai quarti di Champions nel 2018, contro il mio grande amico Gigi Buffon”.