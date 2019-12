Cristiano Ronaldo: “Il gol in rovesciata allo Stadium fu speciale. Buffon? E’ una bella persona, si congratulò con me”

Cristiano Ronaldo è una vera macchina da gol. Il portoghese migliora di partita in partita i suoi record personali, ma c’è una rete che ricorderà per sempre: la rovesciata allo Juventus Stadium nei quarti di finale di Champions League. In un’anticipazione di un’intervista rilasciata a Dazn, l’attaccante ha ricordato quei momenti: “Un gol fatto a Buffon, una sensazione speciale, in uno stadio bellissimo. Mi hanno applaudito tutti, fu una notte davvero speciale“.

Buffon

“Quando parlai con Gigi ho sempre avuto l’impressione di trovarmi di fronte a una bella persona, è un ragazzo sempre simpatico e allegro. Dopo il gol si è semplicemente congratulato con me, è stato carino. Me lo ricordo molto bene, ho sempre avuto in mente l’immagine di lui come di un bravo ragazzo, cosa che poi ho potuto verificare con i miei occhi. E’ sempre pronto ad aiutare gli altri”.