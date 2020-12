Cristiano Ronaldo ha vinto il 18° Golden Foot Award

Nuovo premio per Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese della Juventus ha vinto il 18° Golden Foot Award.

Il fuoriclasse bianconero è stato il più votato tra i 10 candidati selezionati quest’anno: Lionel Messi (Barcellona), Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Giorgio Chiellini (Juventus), Neymar Jr. (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Sergio Aguero (Manchester City), Gerard Piqué (Barcellona), Mohamed Salah (FC Liverpool), Arturo Vidal (Inter).

Le votazioni si sono svolte come ogni anno sul sito ufficiale www.goldenfoot.com e si sono chiuse lo scorso 20 novembre 2020.

Nell’anno in cui non c’è il Pallone D’Oro, causa pandemia, un premio di importate spessore per CR7.

