Cristiano Ronaldo: “200 partite con lo stesso impegno, dedizione e responsabilità”

Celebra su Instagram Cristiano Ronaldo l’ennesimo traguardo di prestigio: “200 partite con lo stesso impegno, dedizione e responsabilità, proprio come la prima volta che ho giocato con questa maglia. Sono qui, continuo a segnare, inseguendo il mio sogno e dando tutto me stesso per la squadra e per il nostro paese. Per amore del Portogallo“. Con l’Islanda il fuoriclasse lusitano ha toccato le duecento presenze in nazionale. Contro gli scandinavi è stato proprio un suo gol al 89′ a sancire la vittoria del Portogallo.

