Cristiano Ronaldo: “Fa piacere segnare, ma conta di più la vittoria. Inter? Spero perda con il Napoli”

Cristiano Ronaldo mette la sua firma nel 4 a 0 con cui la Juventus ha battuto il Cagliari allo Stadium. Il portoghese, autore di una tripletta, ha commentato a Sky Sport quanto accaduto sul rettangolo di gioco: “La cosa più importante è la squadra, e ha giocato molto bene. Sicuramente fa piacere segnare, ma la cosa più importante era vincere e mettere pressione all’Inter. Stiamo migliorando partita dopo partita, non solo la difesa ma anche l’attacco e il centrocampo. Bisogna migliorare in tutti gli aspetti, non solo in uno”.

Lotta scudetto

“Non so se vedrò Napoli-Inter, ma spero sicuramente che l’Inter possa perdere. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi”.

Foto: Klankosova