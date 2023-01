Cristiano Ronaldo, esordio vincente con l’Al Nassr. Finisce 1-0

Esordio vincente per Cristiano Ronaldo, nell’esordio ufficiale con l’ Al Nassr che ha battuto di misura l’ Al Ettifaq, con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. A decidere la sfida dopo però non è una rete del fuoriclasse portoghese, ma il gol realizzato dal brasiliano Talisca al 31′. Nel secondo tempo CR7 ha provato a mettere il suo timbro sul tabellino dei marcatori, ma senza successo. Ronaldo che ha giocato anche con la fascia da titolare.