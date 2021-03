Cristiano Ronaldo e l’ennesimo traguardo: quella di stasera è la presenza numero 600 in un campionato nazionale

Stasera Cristiano Ronaldo ha collezionato l’ennesimo traguardo: con Juventus-Spezia, gara iniziata da pochi minuti, il portoghese ha ottenuto la presenza numero 600 in un campionato nazionale.

CR7 vanta 27 partite di campionato con lo Sporting Lisbona, 196 in Premier col Manchester United, 292 in Liga col Real Madrid e 85 in Serie A con la Juventus.