“Bisogna sempre sfidare se stessi, per me è tempo di studiare”. Queste le parole di Cristiano Ronaldo, che sui social ha svelato ai propri follower come sta trascorrendo l’isolamento domiciliare. Il campione portoghese della Juve ha accompagnato il commento con una foto in cui si mostra con il pollice in alto e, sul tavolo nello sfondo, un blocco ed una penna.

Always challenge yourself! 👌For me it's time to study 🤓 pic.twitter.com/n2ZIUhGa5d — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 15, 2020

Foto Twitter ufficiale Juve