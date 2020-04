Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo donano 1 milione per il calcio dilettantistico

Gesto di solidarietà di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo. L’attaccante della Juve e gli altri componenti della nazionale lusitana, compreso il ct Fernando Santos, hanno donato 1 milione di euro per aiutare il calcio dilettante del loro Paese. Lo ha annunciato la Federcalcio portoghese, che prevede di aiutare le associazioni regionali e i club amatoriali per un importo di 4,7 milioni di euro, ha affermato l’organismo in una nota.

Foto: Twitter ufficiale FIFA World Cup