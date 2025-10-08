Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia: ecco il suo patrimonio

08/10/2025 | 10:55:04

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Cristiano Ronaldo è diventato il primo calciatore miliardario della storia. La testata americana stima il patrimonio del portoghese in circa 1,4 miliardi di dollari. A contribuire in modo significativo alle sue finanze, oltre alle importanti sponsorizzazioni con Nike e Armani, è stato il rinnovo del contratto con l’Al-Nassr, che gli avrebbe garantito oltre 400 milioni di dollari.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo