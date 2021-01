Cristiano Ronaldo e il nuovo obiettivo da raggiungere

Ancora un altro record da infrangere per Cristiano Ronaldo. Questa volta il campione di Madeira si prepara a dare la caccia ad un altro record per spingere la Juventus verso la rimonta: la ventesima stagione consecutiva in rete.

Il Capodanno porta bene a CR7: su 10 volte ha segnato 7 volte nella prima partita dopo la fine dell’anno dal 2011. Il nuovo obiettivo del portoghese è eguagliare Zlatan Ibrahimovic a 20 e raggiungere Ryan Giggs a quota 23.

Foto:Twitter Juventus