Cristiano Ronaldo è già carico: “Felice di tornare al lavoro”

Cristiano Ronaldo, dopo essere tornato nei giorni scorsi a Torino, si è già messo a disposizione di Massimiliano Allegri per prepararsi in vista della prossima stagione. Il portoghese ha pubblicato sui suoi profili social un messaggio con le prime foto della nuova stagione con indosso la casacca d’allenamento della Juventus: “Felice di tornare al lavoro”, la breve didascalia di CR7 che è già carico per essere il protagonista della prossima stagione.