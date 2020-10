Cristiano Ronaldo, corsa contro il tempo per il Barcellona. Serve un tampone negativo

La Juventus ieri ha inoltrato all’Uefa una accurata documentazione sulla asintomaticità di Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Covid martedì 12 ottobre, nel ritiro del Portogallo.

L’attaccante portoghese è in ottima forma e vuole esserci per la gara di mercoledì prossimo con il Barcellona, per ritrovare il suo grande rivale Messi dopo 2 anni.

Per l’Uefa, inizialmente il protocollo prevedeva che, per giocare, un giocatore doveva risultare negativo al Covid almeno 7 giorni prima della gara. Se fosse ancora così, Ronaldo salterebbe il Barcellona, visto che è ancora positivo al Covid.

La Juventus però è riuscita a dimostrare all’Uefa che la carica virale del tampone del portoghese è molto bassa e potrebbe presto sparire del tutto. Basterà, quindi, che il giocatore risulti negativo almeno 24 ore prima della gara con i catalani.

Per quanto riguarda il campionato, per giocare con il Verona, Ronaldo dovrebbe risultare negativo nei tamponi che verranno effettuati già domani, giorno, in cui, dovrebbe finire la quarantena di 10 giorni prevista dal protocollo.

Fonte Foto: Twitter uff. Juventus