Cristiano Ronaldo contro ten Hag: “Non puoi dire certe cose o ricostruire lo United senza conoscerlo”

Cristiano Ronaldo punge ancora Erik ten Hag. Nell’intervista a FiveUK, la stella portoghese ha così parlato del tecnico olandese: “Se sei il tecnico del Manchester United non puoi dire che non combatterai per la Premier League o la Champions League. Devi dire tipo: ‘forse non abbiamo il potenziale, ma ci proveremo’. Devi provarci!”.

Poi ha proseguito: “Se Ten Hag ascoltasse Ruud van Nistelrooy… forse potrebbe aiutarlo. Ruud conosce il club e il club dovrebbe ascoltare i ragazzi che c’erano prima. Gente come Rio (Ferdinand, ndr), Roy Keane, Paul Scholes, Gary Neville, Sir Alex Ferguson. Non puoi, non puoi ricostruire un club senza prima conoscerlo”.

Infine ha concluso parlando della ricostruzione dei Red Devils: “Il Manchester United ha bisogno di tempo perché è ancora uno dei migliori club al mondo, ma devono cambiare. Questa è l’unica via. Ecco perché ricominciano a cambiare la struttura del club, il presidente, le infrastrutture e tutto. I proprietari stanno investendo nel campo di allenamento. Sono felice perché le cose stanno cambiando. Non sono felice di come stanno andando le cose, ma allo stesso modo, a volte non possiamo controllare alcuni aspetti della nostra vita, ma ciò che è fatto è fatto”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo