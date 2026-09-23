Cristiano Ronaldo: “Con Jorge Jesus inizia una nuova era per il Portogallo, resterà tanti anni”

23/09/2026 | 18:30:11

Cristiano Ronaldo ha parlato in conferenza stampa del nuovo corso del Portogallo: “Vincere la Nations League o raggiungere i mille gol? Entrambi. I mille gol e la Seleçao. Tentare di vincere questa Nations League. È una nuova era. Ne approfitto per fare i complimenti al mister Martínez per l’eccellente lavoro che ha portato a termine, essendo di un’altra nazionalità, cosa che è molto difficile, e per gli attacchi continui che gli venivano mossi. È una nuova era con il mister Jorge Jesus. Sono sicuro che farà un lavoro eccellente. Auguro che le cose vadano nel migliore dei modi. Siamo tutti fiduciosi. Penso che la squadra sia pronta, sarà una sfida lunga, il mister rimarrà per molti anni, sono certo che sia l’opzione migliore”.

Foto: x Portogallo