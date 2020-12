Cristiano Ronaldo: “Bizzarro giocare senza tifosi. Mi piace anche quando mi contestano”

Cristiano Ronaldo ha parlato nella conferenza stampa a margine della cerimonia dei Globe Soccer Award, in programma oggi a Dubai. Queste le parole pronunciate dall’attaccante della Juventus. “È un piacere sentir parlare dei record che ho conquistato. Ma tutto questo senza i miei compagni, senza una grande squadra, non non sarebbe stato possibile. Segnando anche nel 2021 sarebbero 20 anni consecutivi che vado a segno tra i professionisti? Non sapevo ci fosse un altro record da battere. Giocare in uno stadio vuoto? È noioso. Rispettiamo i protocolli perché la salute è importante ma la mia passione è sempre stata il calcio. Gioco per la famiglia, i tifosi, ed è bizzarro giocare senza di loro. Mi piace anche quando mi contestano, quando faccio gol contro le altre squadre, mi fanno buu, o mi fischiano. Mi motivano, spero che nel 2021 possiamo tornare a rivedere i tifosi negli stadi”.

Foto: Twitter Juventus