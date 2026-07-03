Cristiano Ronaldo, ancora record. A 41 anni è il più anziano a segnare un gol in una gara a eliminazione diretta dei Mondiali

03/07/2026 | 10:55:49

Cristiano Ronaldo ha scritto un altro record nella notte, nella vittoria per 2-1 ai sedicesimi contro la Croazia. CR7 ha realizzato la rete del momentaneo 1-1 su calcio di rigore. A 41 anni, è il suo primo gol in una fase a eliminazione diretta di un mondiale.

A 41 anni è inoltre, il gol più anziano di un calciatore nella storia dei Mondiali, nella fase a eliminazione diretta. Il record generale resta sempre quello di Roger Milla, che detiene il primato di calciatore più vecchio a segnare nella fase finale di un campionato del mondo, essendo andato a segno con il Camerun ai Mondiali del 1994 all’età di 42 anni e 133 giorni, ma nella fase a gironi.

Foto: Instagram Euro 2024