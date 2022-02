Cristiano Ronaldo ancora a secco nel 2022: mai così male in carriera

Il Manchester United non vince più, e Cristiano Ronaldo, macchina da gol per un decennio in Europa, non segna più. L’asso portoghese, è a secco da 6 partite. Non gli era mai accaduto in carriera, da quando gioca nel Manchester United.

Il precedente record, di 5 gare senza gol, che aveva eguagliato, apparteneva al 2010. Ma ora è stato anche superato. Nel 2022, il portoghese è ancora a secco e ha fornito un solo assist. Il ritorno a casa sua, ad Old Trafford, dopo l’addio alla Juve, CR7 se lo immaginava diversamente, così come se lo immaginavano diverso anche i tifosi inglesi.

Ma bisogna anche prendere atto che si tratta di una stagione travagliata per tutto lo United, prima con Solskjaer e ora con Rangnick. E gli anni, ormai, per CR7, sono ormai 37.

A breve ricomincerà la Champions, l’habitat naturale di CR7, dove ha scritto record su record. Vedremo se la canzoncina della Champions lo aiuterà a sbloccarlo.

Foto: Twitter Manchester United