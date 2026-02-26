Cristiano Ronaldo acquisisce il 25% dell’Almeria: “Da tempo volevo dare il mio contributo oltre il campo”

26/02/2026 | 15:21:00

Cristiano Ronaldo acquisisce il 25% dell’Almeria, le prime parole del fuoriclasse portoghese: “Da tempo ho l’ambizione di dare il mio contributo al calcio anche oltre il campo. L’Almería è un club spagnolo con solide basi e un chiaro potenziale di crescita. Voglio lavorare con la squadra che lo guida per supportare la squadra nella sua nuova fase di crescita”. La trattativa è stata confermata attraverso un comunicato che rivela che l’accordo è stato concluso tramite CR7 Sports Investments, nuova filiale di CR7 SA, attraverso la quale il 41enne nazionale portoghese gestisce le sue attività e i suoi investimenti.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo