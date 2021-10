Cristiano Ronaldo: “A volte il risultato non è quello che vogliamo. I nostri tifosi meritano di meglio”

Cristiano Ronaldo ha voluto postare sui social la sua delusione per la sconfitta contro il Liverpool, un 5-0 clamoroso.

Queste le parole del portoghese: “A volte il risultato non è quello per cui lottiamo. A volte il risultato non è quello che vogliamo. E questo dipende da noi, solo da noi, perché non c’è nessun altro da incolpare. I nostri fan sono stati, ancora una volta, fantastici nel loro costante supporto. Meritano di meglio di questo, molto di meglio, e sta a noi darglielo. Il momento è adesso!”.

Foto: Instagram Ronaldo