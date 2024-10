Cristiano Ronaldo a Szczesny: “Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club”

A margine della sfida vinta dal Portogallo per 3-1 in casa della Polonia, Wojciech Szczesny ha fatto visita ai suoi ex compagni di Nazionale negli spogliatoi, incontrando anche Cristiano Ronaldo: “Ho firmato per il Barcellona…”, dice Szczesny al portoghese. “Lo so”, l’ammissione di CR7 che poi scherza: “Hai dovuto ritirarti per firmare con un grande club…”.

Foto: instagram barcellona