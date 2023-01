Cristiano Ronaldo a Mendes: “Portami al Bayern o al Chelsea o ci lasciamo”

Cristiano Ronaldo e lo storico agente, Jorge Mendes, si sono separati da un rapporto che durava anni, dopo il passaggio del fuoriclasse portoghese all’Al-Nassr. El Mundo racconta la separazione tra i due, ufficializzata il 4 gennaio scorso. Il portoghese voleva rimanere in Europa ma Mendes non è riuscito a convincere nessuna squadra ad ingaggiarlo.

Addirittura, viene pubblicato un ultimatum di CR7 all’agente: “Portami al Bayern o al Chelsea, altrimenti ci lasciamo”. Mendes avrebbe addirittura detto a Ronaldo: “Tu sei pazzo”. Sarebbe questa la motivazione dietro la rottura tra Mendes e Ronaldo, il fenomeno portoghese era deciso a rimanere in Europa ma Mendes, nonostante i tanti tentativi di proporre il suo assistito, non è riuscito a trovare una sistemazione adeguata e quindi, l’addio, con Ronaldo, che evidentemente a malincuore, ha accettato i 200 milioni all’anno dell’Al-Naasr.

Foto: twitter Al Naasr