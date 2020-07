Cristiano e Ciro sul trono del gol a quota 30: nel mirino c’è Higuain

Gonzalo Higuain può essere spodestato dal trono di miglior realizzatore in Serie A. Il record di Nordahl resisteva dalla stagione 1949-1950 ed è stato superato dal centravanti argentino nel corso della sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Con la maglia del Napoli, Higuain ha siglato 36 reti in una sola stagione. Il suo record adesso è in bilico perché Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile continuano a segnare a raffica e non intendono fermarsi. Con la doppietta di ieri sera contro la Lazio, l’asso portoghese ha raggiunto quota 30 reti. Alla stessa cifra è arrivato anche Ciro Immobile, calciando il rigore proprio contro i bianconeri. Una sfida intensa. Appassionante. Tra i due migliori centravanti del campionato italiano. Con la Juventus ormai lanciatissima verso il nono scudetto consecutivo, resta questo traguardo così importante per Ciro, che è già entrato di diritto negli annali del club biancoceleste. Con le trenta reti realizzate, l’attaccante di Torre Annunziata è il miglior marcatore nella storia della Lazio in una sola stagione ed ha superato anche il suo record personale di 29 reti del campionato di Serie A 2017/2018. Nelle ultime quattro gare della stagione, Cristiano e Ciro continueranno la loro personale battaglia a suon di reti. E di emozioni. Lo spettacolo è dunque assicurato.

Foto: Juventusnews24