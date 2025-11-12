Cristante: “Vogliamo fare bene per arrivare pronti a marzo. Gattuso ha la maglia dell’Italia dentro”

12/11/2025 | 18:49:29

Bryan Cristante ha parlato a Sky Sport presentando la sfida contro Moldova: “Vogliamo vincere, vogliamo fare una prestazione convincente. È importante continuare il percorso di crescita, non è mai facile: sappiamo che in Europa tutte le partite hanno le loro insidie, tutti vogliono fare bene davanti ai propri tifosi. Io penso che sia proprio un fatto di consapevolezza, penso che vincere aiuti a vincere. Dobbiamo fare grandi prestazioni per poi farci trovare pronti a marzo. Ha questa maglia dentro, da giocatore e ora da allenatore. La carica fa parte di lui, ha fatto la storia della Nazionale e questa cosa gli esce in maniera naturale, ce la trasmette in modo forte”.

Foto: Instagram Cristante