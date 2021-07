Cristante: “Un orgoglio indossare questa maglia, non riesco a spiegarvi la mia gioia”

Il centrocampista dell’Italia, Bryan Cristante, tramite il proprio profilo personale Instagram, dedica un post pieno in cui riversa la sua grande gioia per la vittoria dell’Europeo da parte degli Azzurri:

“Non amo i social e non mi piace parlare troppo. Son fatto così. Preferisco dare tutto quello che ho in campo, con impegno, passione e sacrificio. Ma oggi voglio urlare a gran voce la mia gioia: NOI ITALIANI siamo campioni d’Europa. È un’emozione indescrivibile, troppo grande da riuscire a spiegare tutta qui, a parole, con un solo post. È un orgoglio per me far parte di questo gruppo di grandi calciatori ma soprattutto uomini veri. È un orgoglio per me poter difendere questa maglia così carica di responsabilità. La maglia di un paese intero. Resto senza voce ma con un cuore azzurro pieno di felicità. Forza Italia sempre 🇮🇹🥇🏆”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bryan Cristante (@bryancristante)

Foto: Instagram giocatore