Cristante: “Siamo tutti delusi, dobbiamo prendercela con noi stessi”

20/03/2026 | 00:10:04

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Non dovevamo prendere tutti questi gol, eravamo stati bravissimi a recuperarla. Ce la dobbiamo prendere con noi stessi. Siamo tutti delusi di essere usciti, volevamo tutti passare: l’avevamo ripresa e pensavamo di averla interpretata nel modo giusto invece andiamo a casa”.

Può esserci anche un problema fisico? “Può darsi che ci sia più stanchezza nelle gambe, anche se in questo momento della stagione non dovrebbe capitare. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, perché domenica c’è un’altra partita fondamentale”.

Foto: Instagram Cristante