Cristante risponde a Lookman: Atalanta e Roma sono 1-1 al 45′

12/05/2025 | 21:34:59

Concluso un bel primo tempo a Bergamo tra Atalanta e Roma. La sfida Champions è ferma sull’1-1. Lookman chiama, Cristante risponde, ma l’Atalanta ha sprecato almeno 3 palle gol per portarsi sul 2-0.

Al 9′ la sblocca la Dea. Percussione centrale di De Ketelaere e palla scaricata sull’attaccante nigeriano che si gira sul destro e lascia partite un destro angolato sul quale non può arrivare Svilar. Roma che traballa e Atalanta che sfiora 2-3 palle clamorose per il 2-o. All’11 Atalanta vicina al 2-0 con Ederson, imbucata di Lookman che si crea lo spazio per il tiro con un tunnel su Celik ma alza troppo la mira col sinistro. Al 19′ riparte in contropiede l’Atalanta con Ederson, palla in mezzo d’esterno per il piatto destro impreciso di De Ketelaere. Al 23′ miracolo di Svilar su De Ketelaere, poi Retegui calcia sopra la traversa dopo il rinvio ciabattato da Ndicka.

Nel miglior momento della Dea, cambia la gara e la Roma trova il gol del pareggio. Al 32′ Soule disegna dalla fascia destra un cross col contagiri verso il centro dell’area di rigore per la girata vincente di testa del mediano giallorosso, in anticipo su De Roon. Cambia la gara, la Roma spreca un paio di chance addirittura per il 2-1. Finisce 1-1 un bel primo tempo a Bergamo.

Foto: Instagram Atalanta