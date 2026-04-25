Cristante: “Quarto posto? Ci crediamo. Ranieri lo ringraziamo per quanto ha fatto”

25/04/2026 | 21:14:17

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Siamo vicini al quarto posto. La Juventus è una grandissima squadra, in campionato poi ci possono essere tante sorprese e non si sa mai. Ranieri? Una grande figura con lui, non possiamo altro che dargli un grande abbraccio e un saluto. La squadra con lui ha fatto un bellissimo percorso”.

Foto: sito Roma