Cristante: “Prestazione ottima, andiamo a casa a testa alta”

10/09/2026 | 21:16:15

Bryan Cristante ha parlato a Sky dopo la partita contro il Fenerbahce: “E’ una prestazione ottima. Penso che dal primo minuto abbiamo gestito bene la partita. Siamo riusciti a passare in vantaggio nel primo tempo, poi anche nel secondo abbiamo continuato ad attaccare noi. Peccato per il gol subito, però penso che abbiamo fatto un’ottima prestazione. Era importante andare in vantaggio, per l’ambiente, per tutto. Però, al di là del gol, penso davvero che abbiamo fatto un’ottima partita. Per essere la prima gara europea della stagione, in Champions League, abbiamo fatto bene. Peccato per il pareggio, però insomma andiamo a casa a testa alta”.

foto x roma