Cristante: “Perdere in casa fa male. Gara decisa da pochi dettagli”

02/10/2025 | 22:30:19

Bryan Cristante, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Lille.

Queste le sue parole: “Queste partite son tutte complicate, in casa poi fa sempre più male perdere. La gara di stasera è stata aperta, potevamo pareggiarla, perderla o vincerla: la differenza l’hanno fatta i dettagli”.

Sul falso 9 al posto della staffetta Dovbyk-Ferguson: “Il mister ha diverse soluzioni, l’ha fatto vedere in passato e lo sta facendo anche con noi. Di partita in partita, in base anche agli avversari, abbiamo soluzioni diverse”.

Sull’equilibrio della Roma: “Abbiamo dimostrato di subire poco, siamo solidi e siamo in equilibrio. Avremmo potuto pareggiarla oggi nel finale, continuiamo il nostro percorso. Fisicamente stiamo bene”.

Sulle parole di Gasperini a fine primo tempo: “Ci ha detto che la partita era aperta, che non era facile, e ci ha chiesto di continuare a pressare e provare a fare gol”.

Foto: sito Roma