Cristante: “Partita importantissima, vogliamo riscattarci. Daremo il supporto necessario ai nuovi arrivati”

Le parole rilasciate a DAZN dal centrocampista della Roma Bryan Cristante, che nella sfida fuori casa contro il Venezia giocherà titolare al fianco dell’esordiente Gourna-Douath.

“Partita importantissima, veniamo da una sconfitta e vogliamo riscattarci. In campionato siamo in ripresa, quella di oggi è una gara difficile. Daremo il supporto necessario ai nuovi arrivati. Hummels e Paredes out? Sono scelte del mister, hanno giocato tantissime partite e ci sta che avessero bisogno di qualche giorno libero per staccare. Le sfide fuori casa? Sappiamo che fuori casa siamo ancora un po’ sofferenti, abbiamo vinto a Udine dopo tanto tempo e vogliamo continuare questo trend”.

Foto: Instagram Cristante