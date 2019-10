Cristante: “Partita difficile, come immaginavamo. Ora pensiamo alle prossime”

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Wolfsberger: “Ce l’aspettavamo così difficile. Sicuramente potevamo fare meglio, potevamo sfruttare meglio le occasioni create. Sapevamo che erano una squadra aggressiva, bravi nelle ripartenze. Dovevamo essere tutti disponibili, con una squadra così aggressiva c’è bisogno di tutti. È accaduto in alcuni momenti, in altri potevamo fare meglio. In Europa ogni gara è difficile, non c’era bisogno di questa gara per scoprirlo, bisogna sempre giocare con la testa giusta perché sono tutte ottime squadre. Ora pensiamo alle prossime gare”.